Audi doet in 2026 zijn intrede in Formule 1 bij Sauber: "Zullen samen sterk team vormen"

Eind augustus werd in de marge van de Grote Prijs van België reeds bekendgemaakt dat de Duitse constructeur over 4 jaar zijn intrede zal maken in de koningsklasse van de autosport.

Voor Audi, dat onderdeel is van de Volkswagen-groep, worden het de eerste stappen ooit in de F1. De hybridemotoren zullen ontwikkeld en gebouwd worden in het hoofdkwartier van Audi Sport in Neuburg, in de buurt van het Duitse Ingolstadt.

Als mogelijke renstal werd meteen Sauber naar voren geschoven. Sauber neemt momenteel onder de merknaam Alfa Romeo deel aan het F1-kampioenschap en wordt uitgerust met Ferrari-motoren.

Veel successen heeft die samenwerking nog niet opgeleverd. Alfa Romeo vierde in 2018 zijn retour in de F1 als titelsponsor voor Sauber, na een afwezigheid van 30 jaar. In de toekomst wordt Sauber het fabrieksteam van Audi.



"We zijn heel blij dat we zo'n ervaren en competente partner gevonden hebben voor ons ambitieus F1-project", klinkt het bij Oliver Hoffmann, bestuurslid voor technologische ontwikkeling bij Audi. "We zijn ervan overtuigd dat we samen een sterk team zullen vormen."



Vanaf 2026 worden de F1-hybridemotoren enkel nog aangedreven door duurzame brandstof. De verbrandingsmotor mag daarbij nog slechts de helft van het vereiste vermogen leveren, de rest is voor de elektrische motor.