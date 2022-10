Jonge Amerikaan Logan Sargeant mag volgend seizoen achter stuur van F1-bolide kruipen

Dat Logan Sargeant de overstap maakt naar Williams, is geen enorme verrassing. De 21-jarige Amerikaan maakte al deel uit van het opleidingsteam van de F1-renstal.

Sargeant is bezig aan een goed seizoen in de Formule 2, waarin hij op dit ogenblik op de 3e plaats kampeert.

De Amerikaan beschikt wel nog niet over de superlicentie om aan de slag te mogen gaan in de F1. Op dit moment telt hij 28 punten en hij heeft er 40 nodig om die licentie te halen. Als hij in de top 6 eindigt, heeft hij ze normaal gezien te pakken.