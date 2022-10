Daniel Ricciardo neemt sabbatjaar in Formule 1: "Voor mij het beste dat ik pijlen richt op 2024"

Vanochtend werden de overgebleven zitjes bij Alpine en AlphaTauri gevuld door Pierre Gasly en Nyck de Vries. Zo bleven er nog maar 2 plekjes open in de Formule 1: eentje bij Haas en een bij Williams.

Daar heeft Daniel Ricciardo geen oren naar. De toekomst van de goedlachse Australiër in de koningsklasse van de autosport hing al even aan een zijden draadje, dus besluit hij "de pauzeknop in te drukken".

"Ik heb even gepraat met Alpine, maar het was duidelijk dat ze geïnteresseerd waren in Gasly", vertelt Ricciardo. "Voor mij is de realiteit simpel: ik zal niet op de grid staan in 2023."

"Ik denk dat het voor mij goed is om mijn pijlen te richten op 2024", mijmert hij over zijn toekomst. Naar een andere tak van de autosport wil Ricciardo niet verhuizen. "Daar ben ik mentaal nog niet klaar voor."

De Australische rijder zijn contract met McLaren loopt aan het eind van dit seizoen af. Hij wordt gelinkt met een rol als reserverijder bij Mercedes, al zijn die contracten nog niet getekend.

Van een ding is Ricciardo wel zeker: "Een beetje vrije tijd zal me goed doen."