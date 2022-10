Ruiter Ricciardo steelt de show in Austin: "Donderdagen in de paddock zijn zo saai"

"Eerst vond ik het een beetje ongemakkelijk, maar ik wilde gewoon wat lol hebben. Donderdagen in de paddock zijn zo rustig, dus ik wou een beetje sfeer brengen", zo verklaarde Dani Ric zijn unieke entree met "Horsey McHorseface". Dat is de naam die op de badge van het paard te vinden was.



Mogelijk is het de (voorlopig?) laatste keer dat Ricciardo op het Circuit of the Americas zal racen in de Formule 1. Hij besloot een sabbatjaar te nemen nadat zijn nog lopende overeenkomst bij McLaren stopgezet werd. Daar wordt hij vervangen door zijn jonge landgenoot Oscar Piastri in 2023.