Nu wél voor echt: niet Alpine, maar McLaren strikt F1-talent Oscar Piastri

De soap rond Oscar Piastri begon exact een maand geleden. Alpine kondigde op Twitter met grote trom de komst van toptalent Oscar Piastri aan. De Australiër was al testrijder bij de Franse renstal en werd gepromoveerd.



Maar dat was buiten Piastri zelf gerekend. Met een niet mis te verstane tweet ontkende hij een akkoord met Alpine. Sterker nog, in de pits van het F1-circus gonsde het van de geruchten dat hij al een voorakkoord zou hebben met McLaren.

Dat akkoord dat al weken in de lucht werd vrijdag ook bevestigd. Piastri tekent bij McLaren voor twee jaar en zal er volgend seizoen ploegmaat worden van Lando Norris. Bij de Britse renstal volgt hij Daniel Ricciardo op, die ondertussen in beeld is als reservepiloot bij Mercedes.