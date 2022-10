5 redenen om ook na de wereldtitel van Verstappen de F1 nog op de voet te volgen

Max Verstappen is vier GP's voor het einde van het seizoen al zeker van de wereldtitel in de Formule 1. Maar er zijn nog genoeg verhaallijnen om de F1 dit jaar op de voet te volgen.

1. Records om te breken voor Verstappen: zeges, puntenaantal en grootste voorsprong

Max Verstappen verzekerde zich in Suzuka van zijn tweede wereldtitel, maar de Red Bull-rijder kan dit seizoen ook nog enkele records op zijn naam zetten. Michael Schumacher en Sebastian Vettel delen het record van aantal zeges in één jaar.



Schumacher won in 2004 in zijn Ferrari 13 van de 18 GP's. Negen jaar later won Vettel de laatste 9 GP's waardoor hij een 13 op 19 scoorde. Weer 9 jaar later zit Verstappen nu al aan 12. Hij krijgt nog 4 kansen om het record te evenaren of te verbeteren.

En dat is niet het enige record dat Verstappen nog in zijn vizier heeft. Met 365 punten is het puntenrecord van Lewis Hamilton uit 2019 (413 punten) nog mogelijk.



De Nederlander kan ook nog de wereldkampioen met de grootste voorsprong worden. Dan moet hij zijn bonus op de tweede in de stand nog vergroten: Sergio Perez volgt nu op 113 punten, terwijl Fernando Alonso in 2013 155 punten achterstand had op Vettel.

meeste zeges in een seizoen seizoen zeges rijder auto 2004 13 (op 18) Michael Schumacher (Dui) Ferrari 2013 13 (op 19) Sebastian Vettel (Dui) Red Bull 2022 12 (op 18) Max Verstappen (Ned) Red Bull 2002 11 (op 17) Michael Schumacher (Dui) Ferrari 2020 11 (op 17) Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 2011 11 (op 19) Sebastian Vettel (Dui) Red Bull 2014 11 (op 19) Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 2018 11 (op 21) Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 2019 11 (op 21) Lewis Hamilton (GBr) Mercedes

2. Wint Mercedes nog een GP en houdt Hamilton zijn zegereeks in stand?

18 GP's zijn dit seizoen al afgewerkt met 14 zeges voor Red Bull en 4 voor Ferrari als resultaat. Het tot vorig jaar zo dominante Mercedes rijdt al het hele jaar achter de feiten aan, maar werkt hard aan de ontwikkeling van de auto.

Merceds-baas Toto Wolff hoopt het jaar nog met een zege te kunnen afsluiten om met een goed gevoel aan 2023 te beginnen. Dan zou het speciaal zijn dat Lewis Hamilton voor die zege zorgt, want de zevenvoudige wereldkampioen sloot nog nooit een jaar af in de F1 zonder zege.

Sinds zijn debuut in 2007 stond hij elk jaar minstens 1 keer op de hoogste podiumtrede, enkel Michael Schumacher deed dat ook 15 seizoenen op een rij. Kan Hamilton in de VS, Mexico, Brazilië of Abu Dhabi zijn reeks nog redden?

zeges van Lewis Hamilton per F1-seizoen jaar team aantal GP-zeges 2007 McLaren 3 2008 McLaren 5 2009 McLaren 2 2010 McLaren 3 2011 McLaren 3 2012 McLaren 4 2013 Mercedes 1 2014 Mercedes 11 2015 Mercedes 10 2016 Mercedes 10 2017 Mercedes 9 2018 Mercedes 11 2019 Mercedes 11 2020 Mercedes 11 2021 Mercedes 8 2022 Mercedes 0

3. De strijd tussen de teams in het WK voor constructeurs

De winnaar van het constructeurskampioenschap is al bekend, de vraag is enkel wanneer Red Bull ook mathematisch zeker is van de titel. In Austin krijgen ze bi de GP van de Verenigde Staten een eerste kans.

Ook belangrijk: Alpine en Mclaren strijden nog om plaats 4 en Alfa Romeo, Aston Martin, Haas en AlphaTauri bikkelen om de 6e plaats. Dat stelt misschien niet zo veel voor denkt u, maar voor de teams is dat cruciaal.

Teams verdienen enkel prijzengeld met het constructeurskampioenschap, niet met de rijders. Enkele miljoenen meer of minder in de ontwikkeling van de auto kunnen steken, is voor de "kleinere" teams een wereld van verschil.

4. Wie palmt de laatste vrije zitjes voor 2023 in?

Twee zitjes zijn nog vacant voor 2023: eentje bij Haas en eentje bij Williams. Bij beide teams zijn er meerdere kandidaten. In de GP van de VS is het uitkijken naar Logan Sargeant. De jonge Amerikaan - op de 3e plaats in de opstapklasse Formule 2 - mag tijdens de eerste vrije training zijn kunnen tonen bij Williams. Het is al van 2015 en Alexander Rossi geleden dat er een Amerikaan in actie kwam tijdens een F1-weekend. Zijn concurent in de F2, de Fransman Théo Pourchaire (2e in de F2) krijgt in de oefenritten een kans bij Alfa Romeo. En bij McLaren zien we in de vrije training met Alex Palou, IndyCar-kampioen in 2021, nog een nieuw gezicht.

Mick Schumacher hoopt dan weer dat hij met enkele goeie prestaties de komende weken zijn F1-toekomst kan veilig stellen. Er komen nog spannende weken aan.

5. Welke straf krijgt Red Bull voor de "lichte" overschrijding van het budgetplafond?

De kans is groot dat je de komende weken nog veel zult horen over het budgetplafond. Vorige week maakte de FIA bekend dat Red Bull een lichte overtreding had gedaan in 2021.

Ferrari en Mercedes eisen een duidelijk signaal (lees: een strenge straf) van de FIA en ook andere teams voeren de druk op. De BBC kon een brief van McLaren-baas Zak Brown aan de FIA inkijken. Daarin gooit Brown, nooit verlegen om wat politieke spelletjes, wat olie op het vuur.

Zonder Red Bull bij naam te noemen eiste hij een strenge straf voor overtredingen tegen het budgetplafond: "valsspelen moet hard bestraft worden". Afwachten hoe hard de FIA het spel speelt en hoe heet de soep wordt gegeten.