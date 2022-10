Waarom het budgetplafond cruciaal is in Formule 1: "7 miljoen is gelijk aan 1 seconde per ronde"

De FIA heeft de afgelopen maanden de financiële data van alle teams uitgepluisd en maakt normaal gezien vandaag bekend of er stoute kinderen in de F1-klas zitten. Cruciaal dus om te kijken of het budgetplafond echt werkt en op de juiste manier wordt toegepast.

"Het budgetplafond heeft de F1 beter gemaakt"

"7 miljoen dollar betekent ongeveer 70 ingenieurs, dat kan per ronde een seconde winst opleveren. En dat is maar 1 voorbeeld.", zegt Ferrari-directeur Laurent Mekies. "Dit schetst het belang van het budgetplafond."

"Het budgetplafond is de belangrijkste regel om zo veel mogelijk spanning te hebben. Het laat financieel minder krachtige teams toe om de kloof met de andere teams te dichten", zegt Wolff.



Dat beaamt Gunther Steiner van Haas. "Formule 1 is wat het nu is dankzij die financiële regels. Dus als we daar aan gaan morrelen, dan is dat niet goed voor onze sport. Het is in het belang van iedereen dat we dat niet laten gebeuren. Het budgetplafond heeft onze sport beter gemaakt."



Mekies (Ferrari): "Dit is een cruciale test voor de regel. Als we deze test niet doorstaan, dan is het wellicht game over, want de gevolgen zijn enorm. Het is belangrijk dat de FIA de regels juist toepast. Over straffen kunnen we later nog praten."