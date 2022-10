Veegt Max Verstappen nu het record van Michael Schumacher van de tabellen?

Max Verstappen is nog 1 zege verwijderd van het record. De Nederlandse rijder van Red Bull boekte in Japan zijn 12e zege van het seizoen. Het record van meeste overwinningen in een Formule 1-jaar staat met 13 op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Het huidige seizoen telt nog 4 races. Gezien de dominantie die Verstappen dit jaar tentoonspreidt, is het niet ondenkbaar dat hij het record aanscherpt.

De komende week reist de Formule 1 nog naar de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.