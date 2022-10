Zonder wielerprofs was hij wereldkampioen gravel geweest: het opvallende verhaal van Piotr Havik

Havik vond zijn liefde voor de fiets opnieuw op bredere banden.

Hij legde zich - naast een job als marketeer bij Oneway Bike, verdeler van fietsonderdelen - volledig toe op de gravelbike, waarmee hij wél successen verzamelde.

Dit jaar won hij de Italiaanse Gravel World Series-wedstrijd La Monsterrato. Maar wanneer het om de WK-knikkers ging, zag hij plots jongens met naam en faam het deelnemersveld betreden.



"Van mij had Van der Poel ook een jaartje later mogen meedoen", zei de Nederlander bij In De Leiderstrui met gemengde gevoelens over het grote aantal profs aan de start. "Het WK had van mij ook onder specialisten uitgevochten mogen worden."

"Dat er profs meedoen aan het WK, geeft het nog meer waarde. Maar dat ze zich moesten kwalificeren, had de drempel misschien wat hoger gemaakt. Nu hebben ze een makkelijke instap..."