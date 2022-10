"De clown van het peloton" Gerben Karstens (80) is overleden

In de jaren zestig en zeventig won Gerben Karstens 6 Tourritten en mocht hij 2 dagen de gele trui dragen. Daarnaast pakte hij maar liefst 14 etappes in de Vuelta. Met 1 etappezege in de Giro, vervolledigde hij het kransje zeges in de drie grote rondes.

In 1964 won "De Karste" goud op de Olympische Spelen in de ploegentijdrit en kwam hij 3 keer als eerste over de streep in een klassieker: 2 keer Parijs-Tours en een keer de Ronde van Lombardije. Al staat enkel een overwinning in Parijs-Tours nog op zijn palmares na een positief plasje.

Niet alleen sportprestaties tekenden zijn carrière, ook voor grappen, grollen en mooie verhalen stond Karstens paraat. "Ik probeerde altijd iemand op te naaien of op het verkeerde been zetten. Dollen is mijn humor. De mensen om mij heen snappen die ook", deelde hij bij Nederlandse collega's van BN DeStem.



In de Giro dook de Nederlander cafeetjes binnen om "die helemaal leeg te plunderen" en afkoeling te zoeken. "Hij zou volgende week wel betalen", lachte hij. Een verhaal dat bij zijn collega's in het peloton goed gesmaakt werd.

Gerben Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij is zaterdag overleden in Dongen (Noord-Brabant).