Ferrari is het snelste in kwalificaties, maar Verstappen op rij 1 door gridstraf Leclerc

Carlos Sainz Jr. vertrekt zondag vanaf de pole in de Grote Prijs F1 van de Verenigde Staten. De Spanjaard was in zijn Ferrari de snelste in de kwalificaties, voor ploegmaat Charles Leclerc. Toch krijgt Sainz zondag Max Verstappen naast zich op de rij 1, want Leclerc vertrekt door een gridstraf pas vanaf de 6e rij.