Oostenrijkse zakenman en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is overleden

Dietrich Mateschitz richtte midden de jaren 80 van de vorige eeuw samen met de Thaise ondernemer Chaleo Yoovidhya Red Bull op. Het bedrijf legde de Oostenrijker geen windeieren. Dankzij het bekende energiedrankje wordt Mateschitz z'n vermogen geraamd op meer dan 25 miljard dollar.

Mateschitz heeft met Red Bull ook een enorme invloed gehad op de sportwereld. In de jaren 90 deed hij als sponsor zijn intrede in de Formule 1 bij Sauber. Bijna 20 jaar geleden nam hij het Jaguar-team over. De renstal werd omgedoopt tot Red Bull, het team van de huidige wereldkampioen Max Verstappen.

Ook in andere gemotoriseerde sporten is Red Bull heel aanwezig als sponsor. Zo is het bedrijf de naamsponsor van MXGP-team Red Bull KTM Factory Racing en ook hoofdsponsor van MotoGP-team Repsol Honda.

Sinds 2005 richt Red Bull ook zijn pijlen op de voetbalwereld. Onder meer RB Salzburg en RB Leipzig leven bij de gratie van Red Bull en hebben dankzij de investeringen van Mateschitz' bedrijf de stap kunnen zetten naar de Europese (sub)top.

Daarnaast sponsort Red Bull ook heel wat individuele atleten, onder wie wielrenner Wout van Aert misschien wel een van de bekendste is.

Met de gezondheid van Red Bull-oprichter Mateschitz ging het al een tijdje niet goed. Zaterdag is hij overleden op 78-jarige leeftijd.