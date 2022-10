Charles Leclerc: "De wereldtitel voor Max Verstappen was een kwestie van tijd"

Charles Leclerc kon in Japan het titelfeest van Max Verstappen uitstellen, maar het lukte hem niet. Ondanks een aanval in de eerste ronde moest hij zich gewonnen geven.

"Vanaf de 5e ronde ging het bergaf voor ons", blikte Leclerc terug op de grand prix. "Ik worstelde met mijn banden. We hebben ze gewoon stuk gereden."

"Felicitaties voor Max", ging de Monegask voort. "Het was dit seizoen een kwestie van tijd voor hij de titel zou pakken."

"Voor ons wordt het nu zaak om in de laatste races het beste uit het team te halen."

Leclerc kan zich in de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi concentreren om de strijd om de vicewereldtitel. In de stand volgt hij op 1 punt van nummer 2 Sergio Pérez (Red Bull).