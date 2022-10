Max Verstappen wereldkampioen, geen wereldkampioen... wél wereldkampioen!

Wereldkampioen na halve race?

Omdat de race meer dan 2 uur had stilgelegen wegens het stevige regenweer boven Suzuka konden de deelnemers geen hele wedstrijd meer afleggen. Ze konden dus ook niet voor de volle buit racen.





Max Verstappen won de race, goed voor 19 punten. Omdat zijn grootste concurrent Charles Leclerc terug werd gezet naar de 3e plaats - na een foutief verdedigingsmanoeuvre in een duel met Sergio Pérez - diepte Verstappen de kloof in het WK uit tot 7 punten, eentje te weinig voor een nieuwe wereldtitel.





Verbazing alom bij de kenners wanneer de Formule 1 Verstappen toch tot wereldkampioen uitriep. Bij zijn team dansten ze in het rond, maar de champagne moest snel weer de koelkast in. De kopman had de hoofdprijs nog niet te pakken.

Max Verstappen begreep het niet. "Ik voel me wat eenzaam", lachte hij.