Oostende-middenvelder Sieben Dewaele houdt hersenschudding over aan duel met Essevee

Sieben Dewaele moest zondagavond na een half uur het veld verlaten. Uit onderzoek is gebleken dat de 23-jarige middenvelder een hersenschudding heeft opgelopen.

"Hij moet nu enkele dagen rusten. Daarna wordt zijn situatie dagelijks opgevolgd zoals ook voorgeschreven in het concussion protocol van de Pro League", laat KVO weten.

Dewaele stapte in de zomer van 2021 over van Anderlecht naar Oostende. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis over van Nancy in de Ligue 2. Dit seizoen speelde de West-Vlaming al 9 competitieduels voor Oostende. Komende zaterdag trekt KVO naar Club Brugge.