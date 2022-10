Oostende kan voor het eerst in 6 matchen nog eens winnen, reeksje van Zulte Waregem is gestopt

KV Oostende - Zulte Waregem in een notendop:

Flits van Boonen enige wapenfeit

Na twee ongetwijfeld veelbesproken toppers sloten we de zondag af met een duel diep in de kelder van het klassement. KV Oostende nam het op tegen Zulte Waregem dat bezig is aan een betere periode.





Het waren ook de bezoekers die met het meeste lef aan de wedstrijd begonnen. Al in het openingskwartier ging scheidsrechter Boterberg naar de VAR-monitor kijken na een eventuele fout van doelman Phillips op Zulte Waregem-spits Offor in het strafschopgebied, maar daar bleek niets van aan.

Nadien raakte de wedstrijd in het slop. Beide teams toonden energie en veel strijd, maar kansen bleven uit.

In het ultieme slot viel er toch nog een overwachte appel uit de kast. Boonen profiteerde van het wegglijden bij Tsouka Dozi en nam Bostyn overhoeks te grazen: 1-0 bij de rust.