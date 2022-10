Titelverdediger Olympique Lyon heeft in eigen huis een serieuze oplawaai gekregen van Arsenal in de Champions League. Het werd maar liefst 1-5. Pijnlijk voor de thuisploeg want Lyon had voor vanavond nog nooit met drie of meer goals verschil verloren in de Champions League. Red Flame Janice Cayman maakte de pandoering mee tussen de lijnen want ze stond in de basis.