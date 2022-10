Club Brugge het Belgische Bayern? Vincent Mannaert weerlegt: "Zijn de competitie nog niet ontgroeid"

Een dag na de kwalificatie geniet Vincent Mannaert duidelijk nog altijd na. "Tot gisteren was onze campagne mooi, maar hadden we nog niets in handen. Dat is nu veranderd."

"Het is altijd onze doelstelling geweest om eens te overwinteren in de Champions League. Dit was onze 6e groepsfase en telkens kwamen we een stapje dichter. Elk jaar kwamen we met iets meer ambitie en durf voor de dag."

"Carl Hoefkens heeft dat ook heel sterk benadrukt in zijn discours. We moesten de lat hoog genoeg leggen. Het is dan ook zijn verdienste en die van de spelersgroep dat ze het ook effectief voor elkaar gebracht hebben. En dan ook nog eens op de 4e speeldag!"

Mannaert vindt dat deze prestatie van Club wel degelijk het predicaat 'historisch' verdient. "Die 1/8e finale is inderdaad historisch, maar de omstandigheden maakten het ook heroïsch: in het hol van de leeuw, met een man minder, knokkend tot het laatste fluitsignaal zoals Club dat al decennia doet."