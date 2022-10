BEKIJK: Boston pakt uit in openingsmatch van NBA, Curry troeft James af

De Celtics, vorig seizoen verliezend finalist, kenden interne problemen in het tussenseizoen, de club schorste haar coach Ime Udoka voor een jaar na wangedrag tegenover een vrouwelijke medewerkster. Daarom worden er vragen gesteld bij hun sportieve waarde. Het begin ging alvast goed. De eerste helft ging gelijk op, wat resulteerde in een gelijke ruststand (63-63), de thuisploeg maakte het verschil in het derde kwart. Aanvalsleider Tatum maakte toen 17 van zijn 35 punten, goed voor een kloof van 10 punten (88-98). Dat werden er 16 in het vierde kwart dankzij 13 punten van Brown. De Sixers hadden er geen antwoord op, James Harden kwam nochtans ook tot 35 punten, maar zijn productie viel stil op het eind. De 26 punten en 15 rebounds van Joel Embiid volstonden ook niet. (lees voort onder tweets)

Kampioenen kloppen Lakers weer in opener, Curry wint duel van James

Enkele uren later kwam ook de NBA-kampioen van 2022 in actie. De Golden State Warriors kregen eerst hun kampioenschapsring - hun 4e in 8 jaar - en toonden daarna waarom ze de besten waren.



Vorig seizoen begonnen de Warriors hun kampioenenjaar met een uitzege bij de Lakers, nu mochten ze thuis winnen. Stephen Curry was meteen wakker uit zijn zomerslaap met 33 punten, bijgestaan door de 20 punten van Andrew Wiggins en 18 van Klay Thompson.



De bezoekers konden in het eerste kwart de thuisscore nog op 25 houden (25-22), maar in de drie volgende periodes maakten de Warriors 34, 32 en 32 punten. Bij de driepunters namen ze de bovenhand (48-30), specialist Curry gooide 4 van zijn 13 "bommen" binnen.



LeBron James opende zijn 20e NBA-seizoen met een topprestatie: 31 punten en 14 rebounds, maar dat leverde buiten spektakel geen punten op. Hij miste een triple-double met 2 assists te weinig. Russell Westbrook was de adjudant van King James met 19 punten en 11 rebounds. Maar dat was niet genoeg om een zesde opeenvolgende verlies op "Opening Night" te vermijden.