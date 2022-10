Stephen Curry vergeet Brittney Griner niet: "Ze is jarig en al 243 dagen onterecht opgesloten"

Brittney Griner zit al sinds begin dit jaar in de cel in Rusland, waar ze opgepakt en veroordeeld werd voor drugssmokkel. Griner, op dat moment ploegmaat van Emma Meesseman bij Jekaterinenburg, was in het bezit van cannabisolie; legaal in de VS, maar illegaal in Rusland.

Griner kreeg een celstraf van 9 jaar na een proces waarbij heel wat vraagtekens geplaatst werden. De Amerikaanse autoriteiten proberen sindsdien om de basketbalster vrij te krijgen, voorlopig zonder succes.

Dat Griner gisteren haar 32e verjaardag achter de tralies moest doorbrengen, was ook Stephen Curry niet ontgaan. De NBA-ster van de Golden State Warriors riep tijdens zijn speech op om Griner niet te vergeten.

"Ik wil mijn platform en deze gelegenheid gebruiken om de naam van Brittney Griner te noemen, een bijzonder lid van onze basketbalgemeenschap. Het is vandaag haar verjaardag, ze wordt 32 jaar oud", sprak Curry.

"We zullen haar naam blijven noemen. Ze is al 243 dagen onterecht opgesloten in Rusland en we hopen dat ze snel naar huis komt."