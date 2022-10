NBA is terug na zomer van chaos en intriges: "Het wordt een heel onvoorspelbaar seizoen"

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat de NBA-competitie opnieuw van start. Hoe liggen de machtsverhoudingen bij het begin van het seizoen en welke teams moeten we in de gaten houden? PlaySports-journalist en NBA-kenner Dennis Xhaët bespreekt de woelige zomermaanden in de NBA en wikt en weegt de titelkandidaten. Een voorspelling blijkt moeilijk, want: "Het wordt heel onvoorspelbaar."

Een zomer van chaos en intriges

De NBA trekt zich deze week na enkele maanden weer op gang, maar een rustige zomer was het allerminst. Veel verhalen die de voorbije weken speelden achter de schermen, kunnen wel eens een invloed hebben op het veld. Er was Kevin Durant, die een vertrek wilde forceren bij Brooklyn, maar uiteindelijk toch moest blijven. Er was Boston-coach Ime Udoka, die voor een jaar geschorst werd na ongepast gedrag tegenover een vrouwelijke medewerker. Er was de eigenaar van Phoenix, die gedwongen werd om zijn club te verkopen na jaren van racistische en seksistische opmerkingen aan medewerkers. En er was onlangs ook nog Draymond Green, die Golden State-ploegmaat Jordan Poole een stevige vuistslag verkocht op training.

"Al die dingen zorgen ervoor dat het NBA-seizoen op dit moment heel onvoorspelbaar is", zegt Dennis Xhaët. "Bovendien heb je ook nog eens het feit dat bijna iedereen weer fit is. Vorig jaar hielden we door blessures geen rekening met teams als de LA Clippers of Denver, maar die lijken nu weer op volle kracht." "De Clippers hebben opnieuw een fitte Kawhi Leonard en Paul George, bij Denver komen Jamal Murray en Michael Porter Jr terug. Je hebt ook de terugkeer van Zion Williamson bij New Orleans: allemaal factoren die het heel moeilijk maken om voorspellingen te doen, want het blijft afwachten wie weer zijn oude niveau zal halen." "Het Westen lijkt op die manier wel een stuk sterker geworden, maar het blijft wel heel moeilijk om in te schatten wie je waar moet plaatsen. Dat maakt het ook net zo boeiend." (lees voort onder de video)

De vuistslag van Draymond Green

Zonder meer de strafste gebeurtenis van het tussenseizoen was de vuistslag die Draymond Green verkocht aan ploegmaat Jordan Poole. De beelden zorgden voor een schokgolf in de NBA. Kunnen de brokken nog gelijmd worden in de kleedkamer van de titelverdediger? "Ex-spelers vertellen dat je dat niet meer goed krijgt", weet Xhaët. "Iedereen heeft die beelden ook gezien, dat maakt het nog pijnlijker." "Het voordeel is wel dat Golden State een heel goeie cultuur heeft. Er zijn misschien maar een paar clubs waar ze zoiets kunnen oplossen en daar horen de Warriors zeker bij. Of het ook effectief opgelost geraakt, is een andere vraag."

Green kreeg van de club een boete, maar werd niet geschorst en traint intussen weer mee. "Dat duidt er toch op dat bepaalde zaken uitgesproken zijn", meent Xhaët. "Hij heeft ook publiekelijk het boetekleed aangetrokken en zich bij iedereen verontschuldigd. Dat was al een stap in de goeie richting." "Coach Steve Kerr zei al dat het de grootste crisis is sinds zijn komst in 2014. Hij kan natuurlijk uit zijn eigen ervaring putten, want toen hij nog speelde, kreeg hij ook eens een mep van ploegmaat Michael Jordan." "Ik denk dat er wel een goeie basis is om een oplossing te vinden, al is dat geen garantie." (lees voort onder de tweet)

De heibel bij Boston en Phoenix

Boston en Phoenix, de verliezende finalisten van de voorbije 2 seizoenen, hebben ook een woelige zomer achter de rug. De Celtics schorsten hun coach Ime Udoka voor een jaar en Phoenix-eigenaar Robert Sarver heeft de club (noodgedwongen) te koop gezet. Ook daar dus heel wat vraagtekens. "Ik had verwacht dat Boston dit seizoen een stap vooruit zou zetten. De toekomst van die ploeg zag er zo rooskleurig uit. Maar nu hangt die schorsing van Udoka toch als een donkere wolk boven dat team", weet Dennis Xhaët. "Ik denk dat Boston nog altijd top 3 is in de Eastern Conference, maar ik vrees dat de situatie op lange termijn wel eens nefaste gevolgen zou kunnen hebben. Tel daarbij ook nog eens defensief anker Rob Williams die na een operatie pas in februari weer in zijn ritme zal zijn. Dat is echt een serieuze aderlating."

"In Phoenix gaat de eigenaar de club verkopen na 20 jaar van racistische en seksistische gedragingen. Je voelt dat er daar onrust is. Niet alleen door die situatie met eigenaar Sarver, maar ook omdat Deandre Ayton, toch de op 2 na belangrijkste speler en mee de toekomst van het team, ongelukkig is." "Hij heeft niet het contract gekregen dat hij wilde en bekende ook dat hij al maanden niet meer met de coach gesproken had. Dat interview was laconiek en ongeïnteresseerd. Er is duidelijk iets gebroken bij die ploeg." "Het seizoen moet nog beginnen en het lijkt nu al alsof Ayton daar niet meer wil zijn. Dan begin je al met een nadeel aan het seizoen. Misschien hebben de Suns de voorbije 2 seizoenen hun kans dus al wel gemist." (lees voort onder de tweet)

Drama en chaos in Brooklyn

Ook Brooklyn - op papier een van de sterkste teams - was deze zomer weer het toneel voor een soap. Kevin Durant wilde weg, maar moest uiteindelijk inbinden en blijven. Ook de immer labiele Kyrie Irving en het enigma Ben Simmons lopen er nog steeds rond. "Simmons heeft 1,5 jaar niet gespeeld en gaf onlangs in een podcast blijk van weinig introspectie. Ook Irving heeft weer heel wat vreemde dingen gezegd. Er zijn zoveel vraagtekens bij die ploeg", zucht Dennis Xhaët. "Gaan die 3 ooit eens samen op het veld staan? Welke rol krijgt Simmons? Slaagt Durant erin om eens een jaar fit te blijven? Niemand die het allemaal weet."

"Verwacht ik goed basketbal van dit Brooklyn? Misschien. Verwacht ik drama en chaos? Absoluut. Er is niemand die nog zijn hand in het vuur steekt voor de Nets." "Objectief gezien heeft die ploeg alles om mee te strijden voor de NBA-titel. Een supergetalenteerde point guard met Irving, Durant is misschien wel de meest getalenteerde scorer aller tijden en Simmons is veelzijdig en heeft defensieve présence. Daarrond staan nog wat shotters. Op papier zit er echt iets in." "Maar zo simpel is het in de praktijk niet, dat heeft het verleden al bewezen. Er is altijd wel drama in die ploeg. Het experiment duurt nu al 4 jaar. Ik heb er geen vertrouwen in."

"Intrinsiek is Milwaukee de sterkste ploeg in het Oosten"

Vraagtekens dus bij kampioen Golden State en bij andere titelpretendenten zoals Boston, Phoenix en Brooklyn. In welke richting moet er dan gekeken worden? "In het Oosten denk ik dat Philadelphia de beste ploeg zal zijn in het reguliere seizoen. De play-offs zijn een ander verhaal, want James Harden en de play-offs zijn geen goed huwelijk."

"Maar Harden kan wel nog altijd een cruciale rol spelen in deze heel goeie ploeg. Hij oogt ook frisser. En Joel Embiid blijft ook een monster. PJ Tucker is erbij gekomen, Tyrese Maxey gaat een stap vooruitzetten, Tobias Harris is er ook nog altijd. Ik heb nog het meeste twijfels bij coach Doc Rivers."

Ook Milwaukee, de kampioen van 2021, lijkt nog steeds over goeie papieren te beschikken. "Ik denk dat zij intrinsiek de beste ploeg hebben in de Eastern Conference", zegt Dennis Xhaët. "En net als vorig jaar, toen ze nota bene de titelverdediger waren, wordt er amper gepraat over de Bucks. Dat is straf, want met Giannis Antetokounmpo hebben ze de beste speler ter wereld. Toch word je niet opgewonden van de Milwaukee Bucks." "Ik heb ze niet op 1 voor het reguliere seizoen, ook omdat Khris Middleton nog niet helemaal fit is. Maar voor mij is het misschien wel de grootste favoriet om de NBA-finale te halen in het Oosten. Op papier heb ik daar het meeste vertrouwen in." (lees voort onder de tweet)

Een verrassing uit Minnesota of Cleveland?

Ook Cleveland (Oosten) en Minnesota (Westen) hebben hun ploeg versterkt en hopen een mondje te kunnen meespreken dit seizoen. "Minnesota heeft zijn toekomst opgegeven om Rudy Gobert van Utah binnen te halen. Daarmee hopen zij zo snel mogelijk te winnen", klinkt het. "Samen met Karl-Anthony Towns vormt Gobert nu een nieuwe versie van de Twin Towers. Ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking gaat verlopen, maar ik geloof niet dat het in de play-offs zal werken." "Waar ik wél in geloof, is Anthony Edwards. Die gaat volgens mij echt een fantastisch seizoen hebben. Ik denk dat hij zal bewijzen dat hij een superster in wording is."

Terwijl Rudy Gobert naar Minnesota vertrok, belandde Donovan Mitchell - die andere sterkhouder van Utah - in Cleveland. "Ik denk dat de Cavaliers de ploeg van de toekomst zijn in de Eastern Conference", zegt Dennis Xhaët. "Ik verwacht dat het daar redelijk snel zal klikken. Ik zie ze meteen de play-offs halen, top 6 in het Oosten dus. Om mee te doen voor de titel is het misschien nog iets te vroeg." "Oh ja, vergeet ook Evan Mobley niet bij Cleveland. Zet daar maar veel uitroeptekens achter!" (lees voort onder de tweet)

Spelen om te verliezen

Zelfs in de kelder van de rangschikking zal het komend seizoen boeiend worden. Heel wat ploegen zullen ongetwijfeld hun best doen om zoveel mogelijk te verliezen en zo hun kansen te vergroten om het Franse wonderkind Victor Wembanyama volgend jaar te kunnen opvissen uit de NBA Draft. "Er zijn sowieso 6 ploegen die niet goed genoeg zijn en daarvoor in aanmerking komen: San Antonio, Indiana, Houston, Oklahoma City, Charlotte en Utah", lacht Dennis Xhaët. "Iedereen weet dat er een supersterke lichting aankomt, met een waanzinnige top 2. Want vergeet niet dat na Victor Wembanyama ook Scoot Henderson wel een heel mooie troostprijs is," aldus Xhaët, die het laatste woord bewaard heeft voor de LA Lakers. Die zullen niet meteen potten breken, is de verwachting. "Aan LeBron James of Anthony Davis zal het niet liggen, maar de ploeg daarrond klopt gewoon niet. Dat gaat echt niet werken. LeBron James zal dit seizoen de topschutter aller tijden worden in de NBA en dat is meteen ook het enige wat de LA Lakers zullen mogen vieren", klinkt het scherp.

