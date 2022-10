Week na vuistslag van Draymond Green breekt Golden State contract van Jordan Poole open

De 23-jarige Jordan Poole beleefde zijn doorbraak vorig seizoen. Hij stond 51 keer in de basis en kon met gemiddeld 18,5 punten, 4 assists en 3,4 rebounds aardige cijfers voorleggen in het reguliere seizoen.

In de play-offs had hij een belangrijk aandeel in de titel van de Warriors en daarvoor wordt hij nu beloond. Maandag liep de deadline voor de rookies uit de draft van 2019 ten einde. Volgens ESPN zal Poole de komende 4 seizoenen 140 miljoen dollar verdienen.

Poole stond vorige week voor een andere reden in de schijnwerpers: na een verbale ruzie op training moest hij een vuistslag incasseren van ploegmaat Draymond Green. Die werd vreemd genoeg niet geschorst en maakte na een week afwezigheid al zijn comeback op training na overleg met Poole.