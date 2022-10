Koen Naert wint voor de ogen van het thuispubliek de halve marathon van Brugge

Koen Naert heeft zondag de halve marathon van Brugge gewonnen. De voormalige Europese marathonkampioen haalde het in een bescheiden 1u06'33".

Een belangrijk doel was de wedstrijd in Brugge niet voor Naert, die in augustus nog achtste werd op het EK in München.

Hij wilde zich als West-Vlaming vooral nog eens aan zijn thuispubliek tonen en bleef ruim boven zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 1u01'38" staat.

Naert haalde het zondag voor Mathieu Van Overeem (1u07'49") en Jill De Brouwer (1u10'26").

Bij de vrouwen haalde de Britse Naomi Taschimowitz het in 1u17'56". Elise Vancolen (1u23'15") en Marie Cerckel (1u23'50") mochten mee het podium op.