Bashir Abdi klopt legende Bekele in Londen, maar Kipruto en Gebresilase zijn nog wat sneller

De marathon van Londen kon zoals gewoonlijk rekenen op een sterrencast, al moest lokale favoriet Mo Farah op de valreep wel afhaken met een heupblessure.



Zo moest Bashir Abdi het onder meer opnemen tegen levende legende Kenenisa Bekele, die grossiert in de olympische en wereldtitels. Maar de inmiddels 40-jarige Bekele moest in de finale als een van de eerste grote namen afhaken.



Het was de 30-jarige Amos Kipruto, de bronzen medaille van het WK in 2019, die met de 40e kilometerpaal in zicht de beslissende versnelling plaatste. Alle anderen moesten passen. Het is de grootste zege uit zijn carrière.



In de achtergrond sloeg Abdi de handen in elkaar met Leul Gebresilase. Een 2e plaats was het hoogst haalbare, maar de Ethiopiër had een iets betere eindsprint. Door het lastige parcours en de niet al te perfecte weersomstandigheden vielen de tijden ietwat tegen.

Brons dus voor Abdi, die zijn medaille wel meteen zal wegschenken. Dat had hij op voorhand aangekondigd. Abdi geeft ze aan de inclusieve sportclub Boezjeern (Eeklo), want "onzichtbare prestaties verdienen ook aandacht".



Bij de vrouwen werd titelverdedigster Joyciline Jepkosgei verrassend verslagen door de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw.