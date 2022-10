Koen Naert denkt al aan Olympische Spelen 2024: "In voorjaar kwalificeren voor Parijs"

En misschien gaat Naert nog wat langer door, want Eliud Kipchoge bewees vorige week met zijn fenomenale wereldrecord dat je ook op bijna 38 jaar nog top kunt zijn op de marathon. "Misschien moet ik mijn leeftijdsgrens herzien", denkt Naert.

"Er komt geen sleet op Kipchoge. Hij wordt binnenkort 38 jaar, maar hij heeft in Berlijn iedereen naar de vaantjes gelopen. Ik krijg er geen genoeg van om hem bezig te zien en dat heb ik met geen enkele andere atleet."

"Hij is van een andere wereld en is een supersympathieke gast. Ik heb niet echt idolen, maar naar hem kijk ik echt op. Ik blijf erbij dat het niet vanzelfsprekend is om in een gewone stadsmarathon onder de 2 uur te lopen. Als het van iemand moet komen, dan is het van hem. Niemand anders is daartoe in staat."