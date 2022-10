Hoe de coachwissel van Thiam zowel fysiek als mentaal kan renderen richting Parijs 2024

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Nafi Thiam heeft nog één groot doel in haar carrière: een 3e olympische titel. Een uitdaging waar ze zowel mentaal als fysiek de lat opnieuw zeer hoog zal moeten leggen. Hoe haar trainerswissel na 14 jaar nog voordelen kan hebben? Atletiek-kenner Maarten Vangramberen en ex-topatlete Tia Hellebaut leggen uit.

Mens sana in corpore sano. De Romeinen wisten al dat een gezonde geest in een gezond lichaam de sleutel tot succes is bij de mens. Het principe wordt vandaag vooral in de topsportwereld als maatstaf gebruikt. Zo klaagde ook Nafi Thiam de voorbije jaren al eens vaker dat de fysieke en mentale belasting van haar sport haar dwars zat.

Onze atletiekkenner Maarten Vangramberen en ex-topatlete Tia Hellebaut zien op dat vlak enkele voordelen in de coachwissel, die Nafi Thiam eerder deze week bekendgemaakt heeft. Zowel voor haar geest als haar lichaam.

Mens sana ... "Een mentale boost"

"Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk", vertelde Nafi Thiam over haar beslissing om van trainer te wisselen. De Belgische topatlete en haar coach Roger Lespagnard werkten immers al 14 jaar zij aan zij. "Alles gaat nieuw en fris zijn", vertelt Maarten Vangramberen. "Ik juich dat echt toe. Dit kan opnieuw een mentale boost betekenen." "Kiezen voor nieuwe mensen, die je eens op een andere manier benaderen en dingen kunnen relativeren, vind ik een heel gezonde beslissing."

De mentale belasting wordt haar grootste uitdaging Maarten Vangramberen

Ook Tia Hellebeut ziet het mentale belang van een changement de décor. "Het kan voor een nieuwe wind en nieuwe energie zorgen voor Nafi. Weg met de eventuele sleur en welkom aan frisse vibes. Daar moet ze nu proberen van te profiteren."

"Als je je na jaren hetzelfde, in een andere omgeving onderdompelt, kan je als atleet nog een extraatje uit jezelf halen. Dat geeft zeker aan dat ze nog goesting heeft om er iets van te maken in Parijs."

De Olympische Spelen van 2024 blijven dan ook het grote doel voor Thiam. Onze landgenote kan er een derde olympische titel in het meerkamp veroveren. Nog nooit eerder gebeurde dat. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. "De mentale belasting wordt haar grootste uitdaging, nóg meer dan het fysieke", vertelt Vangramberen. "Thiam is op een punt gekomen dat ze alleen maar kan verliezen. In de ogen van de buitenwereld, althans. Dat is een zware last om mee te dragen." "Ze wil met die coachwissel nog een frisse wind door haar hoofd laten waaien, om zo toch die derde olympische titel binnen te halen. Bewonderenswaardig."

... in corpore sano "Er liggen nog procentjes voor het rapen"

Naast het mentale, zal Thiam zich ook fysiek opnieuw tot in de puntjes moeten voorbereiden. Zo kan een nieuwe trainer na 14 jaar toch opnieuw andere details aanscherpen. "Ik denk dat ze technisch sowieso nog wel vooruitgang kan maken", weet ook Hellebaut. "Een nieuwe coach heeft opnieuw een frisse kijk op wat er nog kan verbeterd worden. Het is een risico, maar daar liggen wel extra procentjes voor het rapen."

Met 1 coach trainen als meerkampster? Dat is eigenlijk van de oude stempel Maarten Vangramberen