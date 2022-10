Na Thiam en Broeders wisselt nu ook Ismael Debjani van atletiekcoach

Ismael Debjani verlaat zijn coach Christophe Dumont voor Rik Didden, bondstrainer van de Vlaamse Atletiekliga met Leuven als uitvalsbasis.

Na zijn ontgoochelende uitschakeling in de eerste ronde op het WK in Eugene en zijn twaalfde plaats in de EK-finale in München kreeg Debjani van ADEPS, de Waalse tegenhanger van Sport Vlaanderen, een negatieve evaluatie.

De nationale recordhouder op de 1500 meter kreeg de nadrukkelijke suggestie om van coach te wisselen als hij zijn profcontract wilde behouden.

Debjani besloot om dan maar te breken met Dumont en naar Rik Didden te trekken in Leuven. Bij hem trainen onder meer ook Michael Somers en Jochem Vermeulen. Didden is ook de ex-trainer van Pieter-Jan Hannes.