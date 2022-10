Ben Broeders verlaat zijn coach en gaat met wereldrecordhouder Mondo Duplantis trainen

Ben Broeders heeft er een seizoen met twee gezichten opzitten. Hij bracht het nationale record op 5m85 en won in juni de Diamond League in Parijs. In dat opzicht was het zijn beste jaar ooit.

Maar op het WK (11e) en EK (15e) bleef hij zwaar op zijn honger zitten.

Na dat wisselvallige seizoen acht Broeders de tijd rijp om van coach te veranderen.

"Ik denk dat Steven Taeleman de beste coach is in België en omstreken en ben hem heel dankbaar voor die vijftien jaar die we samen hebben gewerkt", zegt Broeders.

"Maar ik zal het wat verder van huis zoeken. Om mezelf op een nieuwe manier uit te dagen en te blijven motiveren, lijkt dit mij het moment om te kijken hoe andere mensen mij nog anders of beter kunnen later springen."

Broeders gaat samenwerken met de ouders van wereldrecordhouder Duplantis, het maatje van onze landgenoot. "Ik had meteen een goed gevoel bij de ouders van Mondo en sinds vorige week is de samenwerking gestart."

"Het was een moeilijke beslissing, maar als ik nog wilde veranderen, was het nu of nooit. In het jaar van de Spelen is dat geen goed idee."