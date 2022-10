Britse sprinter CJ Ujah is 22 maanden geschorst na positieve plas op Spelen

CJ Ujah was lid van de Britse aflossingsploeg die vorige zomer op het olympische podium stond. Maar de verboden middelen ostarine en S-23 doken op in zijn dopingstaal, ook het B-staal bleek positief.



Ostarine en S-23 zijn selectieve androgene receptormodulatoren die helpen bij een snelle spieropbouw.



Volgens het Wereldantidopingagentschap (WADA) en de Athletics Integrity Unit (AIU) ging het echter om een zaak van een vervuild supplement en daardoor werd de maximumstraf niet weerhouden.



De intussen 28-jarige sprinter kreeg een schorsing van 22 maanden met terugwerkende kracht, waardoor hij in juni volgend jaar weer aan de slag kan, net op tijd voor het WK atletiek in Boedapest.