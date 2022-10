Bashir "meneer brons" Abdi na Londen: "3 marathons in 1 jaar is te veel"

Na brons op het WK in Eugene deze zomer én op de Spelen in Tokio vorig jaar was er gisteren dus brons op de marathon van Londen, een van de majors.

"Weer brons", knipoogde Bashir Abdi zelf. "Ze noemen me "meneer brons"."

"Dit was een heel sterk bezette wedstrijd. Ik wist dat het een harde strijd zou worden met 7 mannen die sneller waren dan ik."

"En in Londen wil iedereen winnen. Het was dan ook nog eens een heel rare wedstrijd. Mocht het een gehaasde race geweest zijn, zou ik meer kans gemaakt hebben."

"Nu was het tempo afwisselend: nu eens snel, dan weer traag. En Londen is ook totaal niet vlak."

"Die versnelling van de winnaar, dat was een sprint. We hadden totaal geen antwoord. En ook de nummer twee was frisser dan ik."

"Meer dan brons zat er niet in na een lang seizoen. Ik had geen frisse benen meer."