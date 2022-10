Als Bashir Abdi zondag een medaille pakt in Londen, schenkt hij ze weg: dit is waarom

Dat is een sociaal-sportieve organisatie die sportkansen geeft aan mensen die in een reguliere sportclub minder tot hun recht komen.

Toch wil Bashir Abdi koste wat het kost een medaille binnenhalen. Naast zijn sportieve ambities is er zondag namelijk nog een extra drijfveer.

De tegenstand in Londen is ook na het afhaken van Mo Farah niet van de poes. Zo tekenen de Ethiopiërs Kenenisa Bekele, Birhanu Legese en titelverdediger Sisay Lemma allemaal present.

Sociaal-sportieve praktijken voor een inclusievere sport

Met deze actie vraagt Abdi aandacht voor sociaal-sportieve praktijken. Dat zijn organisaties die sport toegankelijker en dus inclusiever willen maken voor al wie drempels ondervindt in de sport of in de samenleving. Dat kan zowel op fysiek, psychisch, sociaal als financieel vlak zijn.

Volgens de marathonloper schenkt de sportwereld te weinig aandacht aan deze initiatieven. “Ook onzichtbare prestaties verdienen zichtbaarheid", zegt Abdi.

"Topatleten staan dankzij hun sportieve prestaties vaak in de schijnwerpers, maar sociaal-sportieve initiatieven maken maatschappelijk echt het verschil. Daarom zet ik graag zo'n organisatie in de kijker met deze actie."