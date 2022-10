Wat Hoefkens en Geraerts Belgische clubs leren: "Ze moeten ook hun technische staf opleiden"

Club Brugge heeft gezelschap gekregen in de "9 op 9-club". Ook Union laat geen steek vallen in Europa. Met Carl Hoefkens (44) en Karel Geraerts (40) staan er 2 Belgische architecten aan het roer, niet toevallig nadat ze er al even hadden kunnen rijpen in de luwte. Leermeester Kris Van der Haegen: "Coaches die in een vertrouwde omgeving promoveren, zijn veel beter voorbereid."