Club kan in drukke weken weer rekenen op Lang: "Beste spelers zullen spelen, simpel"

Zaterdagavond komt KV Mechelen over de vloer, dinsdag is het aan Atletico Madrid. Dat tempo van twee wedstrijden per week houdt aan tot de winterstop en het WK in Qatar.

"Niemand heeft hier ervaring mee", zegt Hoefkens. "Het enige dat we weten is dat het nooit gezien is. We hebben gisteren eens berekend hoeveel uren we tussen wedstrijden hebben en dat is gewoon crazy. Het is een enorme uitdaging voor iedereen binnen Club Brugge. Bijvoorbeeld op het vlak van voeding en medische begeleiding wordt het een fantastische uitdaging."

Zal er in die drukke periode een keuze gemaakt worden tussen Europees voetbal en de eigen competitie? Wat vindt de trainer het belangrijkst?

"Objectief gezien zijn de ploegen die niet Europees spelen wel bevoordeeld, maar ik vind het geen item en al zeker geen excuus voor mijn groep. Onze ambitie blijft kampioen worden en daar verandert Europees voetbal niets aan."

"Ik maak geen afweging tussen wat belangrijker is. Ik geloof ook in elke speler die ik heb. Elke wedstrijd, of het nu Europees is, of in de competitie, wil ik winnen met de best mogelijk ploeg."



"Ik geloof niet dat de nederlaag tegen Standard te verklaren is door onze Europese wedstrijd. Maar omdat Antwerp geen punten laat liggen, is er nu de perceptie dat het een thema is. We moeten onze job gewoon blijven doen."