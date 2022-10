Thibaut Courtois staat aan de kant met ischias, een zenuwpijn in zijn linkerbeen

Real Madrid geeft zoals altijd amper commentaar of duiding bij de blessure. Een kort statement van 2 zinnen op de website moet volgens de Spaanse topclub volstaan.

"Bij tests door de medische dienst van Real is bij Thibaut Courtois ischias in zijn linkerbeen vastgesteld. We wachten af hoe de blessure evolueert."

Ischias is een zenuwpijn die over het hele been loopt en niet altijd aanwezig is. Een ontsteking, beschadiging of irritatie van de zenuw liggen aan de basis van de kwaal. Als het probleem echt ernstig is, kan de genezing meer dan 2 maanden duren.