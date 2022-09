Atletico Madrid veroordeelt racistische gezangen tegenover Vinicius

Bijna 48 uur na de match heeft Atletico Madrid nu toch gereageerd. "We veroordelen de ontoelaatbare gezangen van een minderheid van de fans buiten het stadion voor de derby", luidt het.

Atletico benadrukt dat het een "open en inclusieve club" is voor fans van "verschillende nationaliteiten, culturen, rassen en klassen".

"Enkelingen kunnen het imago niet aantasten van duizenden supporters die hun team met passie en respect voor de rivaal steunen."

"We staan niet toe dat iemand onze kleuren gebruikt om racistische of xenofobe verwensingen te uiten."

Atletico hanteert naar eigen zeggen de nultolerantie en verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek.

"We voelen veel pijn. We aanvaarden niet dat onze fans geassocieerd worden met dit gedraag en dat onze waarden in twijfel getrokken worden door een minderheid. Dit is ontoelaatbaar. Zij maken geen deel uit van onze familie."