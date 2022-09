Atlético-fans schelden Thibaut Courtois huid vol, doelman legt ze zwijgen op met tattoo

Na de wedstrijd, die Real met 2-1 won, kwam Courtois bij Play Sports nog eens terug op de vele verwensingen in het stadion.

"Ik hou wel van een vijandig sfeertje", verklapte de doelman. "Dat geeft een goeie kick en adrenaline. Ondertussen maak ik het al vele jaren mee. Ik luister met een glimlach naar wat ze roepen. Dan stoppen ze er meestal mee."

Courtois vond wel dat ouders nog altijd een voorbeeldfunctie moeten vervullen. "Wat vaders of moeders soms roepen met kinderen naast ze... Het is soms niet te doen. Alsof je in een stadion mag roepen wat je wilt. Oké, er mag rivaliteit zijn, maar vaak gaat het er ver over."