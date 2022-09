Nieuwkomer Axel Witsel meteen verkozen tot Speler van de Maand bij Atlético

Diego Simeone overtuigde Witsel afgelopen zomer om over te komen van Dortmund richting Madrid. Onze landgenoot zal het zich nog geen minuut beklaagd hebben.

Bij Atlético schoof Witsel een rijtje achteruit en verliet hij zijn vertrouwde positie als verdedigende middenvelder voor een plekje in het hart van de defensie. Met succes: Witsel werd al snel basispion en overtuigde met enkele knalprestaties.

De Rode Duivel wordt nu beloond voor zijn uitstekende start bij zijn nieuwe ploeg met de trofee voor Speler van de Maand in augustus. In vlot Spaans bedankt hij op sociale media de fans en zijn ploegmaats.

"Ik wil iedereen bedanken voor deze trofee. Mijn ontvangst hier was heel hartelijk, de sfeer in de kleedkamer is heel goed, zodat ik me snel kon integreren en op het hoogste niveau kon spelen."