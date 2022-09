FC Porto veroordeelt aanval op wagen van gezin Sergio Conceiçao

Het Portugese dagblad Record meldde vandaag dat Liliana, de vrouw van Sergio Conceiçao, met hun zonen Rodrigo (22) en Jose (7) het stadion wilde verlaten na de 0-4-vernedering door Club Brugge.

Het gezin werd in hun wagen echter aangevallen door fans die met stenen gooiden.

Porto veroordeelt de aanval nabij het Estadio do Dragao. "We betreuren ook het gebrek aan bescherming van de autoriteiten en we hopen dat de dader of daders snel gevat worden."