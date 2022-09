Voetbalgod op bestelling: de persoonlijke ondergang die Ronaldinho nu naar België brengt

Tijdens zijn carrière onvoorspelbaar, nu een attractie aan touwtjes. Voetbalgod Ronaldinho (42) speelt vanavond een galaduel in België als uithangbord van een gokbedrijf. Het is de zoveelste halte van het reizende circus dat de Braziliaan is geworden. Een blik op het donkere gat na zijn carrière.

Hoeveel techniek hij doorheen de jaren heeft ingeboet, zullen we straks zien. Nu al zeker is dat Ronaldinho niks aan aantrekkingskracht verloor. Voor de promowedstrijd met vedetten van KAA Gent en Standard - clubs gesponsord door het gokbedrijf dat de Braziliaan naar België haalde - gingen alle 20.000 gratis kaartjes de deur uit. Ter vergelijking: voor het Europese duel van de Buffalo's tegen Shamrock Rovers daagden 7.813 fans op in de Ghelamco Arena. Het zegt alles over de betoverende impact die “Ronnie” nog steeds op vele voetbalgeneraties heeft. Straks zakken die massaal af naar Gent om de kunstjes van de Braziliaan hopelijk in levende lijve te aanschouwen.

Paar euro op de rekening

"Je gaat me zoals altijd blij zien", beloofde Ronaldinho gisteren al in prima Frans tijdens een persmoment in Luik. Gevolgd door zijn wereldberoemde glimlach. Achter die façade gaan wel bijzonder woelige jaren schuil. Na zijn carrière koos het dribbelwonder - in tegenstelling tot vele collega's - niet voor een vervolg als trainer, bestuurder of analist. Zelfs van politiek bleef Ronaldinho ver weg. De Braziliaan genoot liever gulzig van al het goede dat het leven te bieden heeft. Zonder zich iets aan te trekken van wetten of regels - zorgen voor zijn entourage, die vooral uit familieleden bestaat.

Die lichtzinnige aanpak leidde het voorbije decennium tot een handvol rechtszaken in zijn thuisland. Zo legde de Braziliaanse staat in 2019 beslag op 57 eigendommen van Ronaldinho, ook zijn paspoorten moest hij inleveren. Een gevolg van niet-betaalde belastingen en boetes. Ronaldinho kreeg onder meer een flinke rekening, nadat hij een illegaal visplatform had gebouwd naast zijn strandhuis, dat in beschermd natuurgebied stond. Ook de alimentatie van 15.000 euro per maand aan zijn ex-vriendin Priscilla bleef onbetaald. Niet onlogisch, want op de bankrekening van Ronaldinho stond volgens de overlevering nog maar een paar euro.

Gouden Kanarie in kooitje

Het dieptepunt bereikte de voormalig winnaar van de Gouden Bal in maart 2020. De gevallen voetbalengel wordt dan gearresteerd in Paraguay, waar hij zijn boek "Genius of Life" moest promoten. Ronaldinho was het Zuid-Amerikaanse land samen met zijn broer binnengeloodst met valse paspoorten.



Ronaldinho belandt achter de tralies, als een Gouden Kanarie in een kooitje. Zijn verblijf daar lijkt evenwel nog mee te vallen - vele olijke verhalen ontsnappen naar de buitenwereld. Onder meer dat de ex-vedette van Barcelona meespeelt in een zaalvoetbaltoernooitje. In de finale triomfeert zijn ploeg Negro Cumbiero met 11-2, na 5 goals en 6 assists van Ronaldinho. De prijs: een gebraden varken van 16 kilogram. Voor zijn 40e verjaardag wordt dan weer een barbecue georganiseerd. Om de tijd te doden volgt hij een opleiding als timmerman. En ondertussen organiseert een cipier meet & greets met lokale kinderen.

Ronaldinho tijdens een wedstrijdje in de gevangenis en met zijn "ploegmaats".

Na ongeveer een maand volgt een toptransfer voor Ronaldinho. Hij verlaat - tot verdriet van zijn medemaats - de gevangenis en wordt onder huisarrest geplaatst in een viersterrenhotel met cocktailbar en rooftopzwembad. In augustus 2020 mag de Braziliaan na het betalen van een flinke borgsom zijn "gevangenis" verlaten.

De bankautomaat

Sindsdien maakt Ronaldinho gretig gebruik van de herwonnen vrijheid om zijn leven en dat van zijn familie (financieel) weer op de rails te krijgen. Dat vertaalt zich in ontzettend veel promodeals en actes de présence met geïnteresseerde partners overal ter wereld. Vandaag is het Gent, maar de voorbije weken passeerde Ronaldinho ook al in Miami (VS), Jakarta (India), Tunis (Tunesië) en een buitenwijk van Kisimu City (Kenia). Circus Ronaldinho on tour.

Alles strak geregisseerd en gepland door zijn oudere broer Assis, die zich na de tragische dood van hun vader al sinds het begin over de carrière en dingen des levens van Ronaldinho ontfermt.

Een anekdote van een ex-ploegmaat bij het Mexiaanse Querétaro bewijst hoe groot de greep van Assis op zijn bloedverwant wel niet is. De speler in kwestie beweerde dat Ronaldinho op een bepaald moment wat geld van hem wou lenen. Zijn broer was namelijk de stad uit met alle cash.

Bij de suggestie om gewoon naar een bankautomaat te gaan, viel "Ronnie" - op dat moment 35 jaar - net niet van zijn stoel: "Kan je echt gewoon geld uit de muur halen?"

Ronaldinho met rechts van hem zijn broer Assis, die eveneens de gevangenis in moest in Paraguay.

4 minuten in Bergen

Soit, niemand sluit een deal met het voetbalfenomeen om hem de handelingen van een gewone sterveling te laten doen.

Meestal wordt Ronaldinho gevraagd om nog eens een balletje te trappen in een galamatch. Aangevuld met wat licht acteerwerk voor reclamespots en promoposts op zijn sociale media-accounts gevolgd door miljoenen aanbidders. Zo ging de Braziliaan al in zee met diverse voetbalgames, een lijn van vitaminesupplementen, drankfabrikanten en vooral een waanzinnig aantal gokbedrijven. Wedden dat hij zelf al de tel is kwijtgeraakt?

Grote ethische vragen stelt Ronaldinho zich niet bij al de deals. Dat bewijzen ook de partnerships met enkele dubieuze cryptobedrijven, waarvan eentje achteraf aan ponzifraude bleek te doen.

Dat R10 niet altijd het beloofde rendement oplevert, kunnen ze overigens ook in België reeds beamen. Midden mei passeerde Ronaldinho in de Waalse stad Bergen, of all places. Toen om een gamma aan Italiaanse wijnen te promoten. Het zorgde voor een ongeziene volkstoeloop in het lokale congrescentrum, waar iedereen droomde van een handtekening of selfie van de Braziliaan. Alleen arriveerde de eregast ruim 3 uur te laat. Ronaldinho had na een restaurantbezoek nog een stevige siësta nodig. Maar het meest trieste van allemaal: toen de vedette tóch arriveerde, vertrok hij alweer na welgeteld 4 minuten. Het leverde hem een oorverdovend fluitconcert op.

Ronaldinho zet straks dus maar beter zijn wekker als hij een staande ovatie wil.