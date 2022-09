Dries Mertens overwoog avontuurlijke transfer naar Bali: "Maar hét plan ging niet door"

In de podcast doet Stijn Francis nog eens het verhaal over het einde in mineur tussen Napoli en zijn clubtopschutter, nadat lange onderhandelingen over een nieuw contract op niks uitdraaiden.

"Het afscheid van Dries bij Napoli stoort met nog steeds", vertelt de makelaar van de Rode Duivels. "Nog een laatste keer San Siro of een match tegen Juventus ten volle beleven... Dat was voor Dries niet weggelegd. Ze hebben hem daar iets afgepakt en dat is zuur. Er kwamen wel heel wat interessante voorstellen, maar in zijn hoofd wilde hij bijtekenen in Napels."