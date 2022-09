3 "voetbalverhalen" uit 90 minutes: hogere wiskunde bij KVM, een Romeinse vechtscheiding en bijna-invincibles

90 minutes

Run babies run. Numerologen zouden er een vette kluif aan hebben: 23-4–4-10-50. Het staat in ons aller agenda's. The Queen en de VAR worden aan elkaar gelinkt - spoiler: ze is wel degelijk on the other side. Steven was bijna een invincible - daar staken enkele coupes (niet la coupe) een stokje voor. Aster ziet een paarse olifant - en dat kan kloppen, roze is het beest zeker niet. We banen ons de weg door de modder van een Romeinse vechtscheiding. Sam was dit weekend een zebra met een Leuvens hongertje. Antwerp is griezelig perfect, Tuchel was perfect griezelig - of zit de Londenfobie van zijn inmiddels ex-vrouw daar voor iets tussen? En een kleine tip: de uitsmijter van Sam is de moeite van het luisteren waard - maar opgelet: naar het einde scrollen vergalt uw kijk-of luisterplezier!