Kijk/luister naar een nieuwe aflevering van 90 minutes over de JPL-schat en Il Principe

We know, we zijn meer dan 90 minutes te laat. Maar hoe minder KV Mechelen wint, hoe langer ze trainen, dat is logisch. Sam loot een nieuwe ploeg, en maakt en passant de uitslag van de poppoll KDB-Max Verstappen bekend.

We hebben het over Il Principe (niet die van Macchiavelli) en over de beste corner van deze eeuw - compleet met smeekbede aan de FIBA, en spelden Pogba en Haaland aan elkaar. Voor wie nog tijd over heeft, zijn er tv-tips - iets met een varkenskop (het moet niet altijd Rundskop zijn).