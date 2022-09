Gehoord in 90 minutes: "Deze Trossard moet altijd spelen op het WK"

90 minutes

Vergeleken bij Luis Figo twijfelde Hamlet nooit. We keken naar dé transfersaga van de eeuwwende. Leandro Trossard dribbelt de studio binnen en de basis van de Rode Duivels. En hij is niet de enige. Griezmann is gesjareld, OHL ook, want de eetlust van Sam is legendarisch. En we onthullen de opvolger van de vrouw die ons de kniezwengel leerde - dat was, zo weten we allemaal, Ingeborg Ryan!