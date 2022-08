Een geschenk voor de podcast, die club van geel en ROOD! Sam komt tot grootse inzichten over Eupen - een relaas in uitgesteld relais. Er is taart voor een obscure verjaardag. En lof voor ManUtd, jawel - met als bijvraag: ligt de houdbaarheidsdatum van Jürgen Klopp echt op 7 jaar? Maar we vergeten Cambuur niet (zijn afstandsknallen en aftandse plannen), Thibaut Courtois geeft een inkijk in keepen (eigenlijk vooral in zijn hoofd), en we genoten van Newcastle - zonder t! - en Leeds.