Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat bleek ook tijdens de loting van de Conference League. De Turkse ex-keeper (en krachtpatser) Volkan Demirel kreeg balletje onmogelijk open. De veel kleinere UEFA-secretaris Giorgio Marchetti lukte het wel meteen. De zaal in Istanboel barstte in een lachbui uit. Bekijk hieronder de beelden.