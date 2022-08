Geen eigen competitie, wel Europa in: tweedeklasser Vaduz FC schrijft prachtig sprookje

Liechtenstein - de piepkleine dwergstaat tussen Zwitserland en Oostenrijk - heeft geen eigen voetbalcompetitie. Toch zit er straks een club uit Liechtenstein in de potten van de Conference League bij de loting. Voor de eerste keer ooit.

Vaduz FC schakelde in de laatste voorronde van de Conference League Rapid Wien uit. De heenmatch in Liechtenstein was op 1-1 geëindigd en in Wenen zorgde Vaduz voor een enorme stunt. Het won van de 32-voudige kampioen van Oostenrijk met 0-1.

Vaduz speelt zelf in de Zwitserse tweede klasse. Liechtenstein is een van de zes dwergstaten in Europa en net als Monaco en Vaticaan Stad heeft het geen eigen voetbalcompetitie. Het is de enige van die drie staten die wel lid is van de UEFA en de FIFA, daarom dat het ook een eigen nationale ploeg heeft.

Dat maakt Liechtenstein tot enige lid van de UEFA die geen eigen competitie heeft. Vaduz speelt daarom mee in de Zwitserse competitie. In het seizoen 2020-2021 degradeerde Vaduz uit de eerste klasse in Zwitserland.

De volgende weken speelt er dus een Zwitserse tweedeklasser mee in de Conference League. Vaduz staat momenteel pas vierde in die competitie.