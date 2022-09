Transferdossiers Dessers en Mertens door de ogen van de makelaar: "Het draait niet altijd om geld"

"Er komt heel veel bij kijken. Punten en komma's in een contract, advocaten die het niet eens raken, een fiscalist die vreest dat dingen niet kloppen, spelers die twijfelen, andere clubs die last minute nog bellen."

"Het gaat niet enkel over transfers, maar ook over contractverlengingen."

Heel wat spelers uit de portefeuille van Stirr Associates, het makelaarsbedrijf waar Stijn Francis deel van uitmaakt, veranderden deze zomer van werkgever. Nu de transfermarkt ook in België dicht is, kan hij even bekomen.

"Naar mijn aanvoelen is er nooit echt onderhandeld over Mertens"

Waar ging het dan fout? "Dat is een heel goede vraag, maar het antwoord kennen we zelf niet goed", vertelt Stijn Francis. "Iedereen zal denken dat geld het probleem was, maar dat was het eigenlijk niet."

Op 1 juli was de Rode Duivel na 9 seizoenen plots geen speler meer van Napoli. Pas na een maand kwam er een oplossing uit de bus. Mertens tekende bij Galatasaray. Dat de grote liefde tussen "Ciro" en Napoli zo moest eindigen, was voor beide partijen pijnlijk.

"Dat was tegen de wil van Dries en tegen de verwachting die ik zelf had in. De enige met wie we contact hebben gehad, was de voorzitter en volgens mij wou hij de contractverlenging wel doorduwen als signaal naar de fans."

"Er is naar mijn aanvoelen zelfs niet echt onderhandeld. Dat roept vragen op. Ik vermoed dat er een sportieve keuze is gemaakt. Dat het budget op een andere manier gespendeerd moest worden en er dus niet doorgeduwd is door de club."

"Cyriel Dessers wou in een topcompetitie spelen"

"Hij had al mooie dingen meegemaakt, maar nu wou hij alles op alles zetten om in de Serie A, Bundesliga, Primera Division of Premier League terecht te komen", doet Stijn Francis uit de doeken.

Het dossier toont dat niet alles in het voetbal draait om geld en roem. "Cyriel zei tegen ons dat hij na zijn topschutterstitel in de Conference League nog één droom had: in een topcompetitie spelen."

"Er is met verschillende clubs gesproken. Cremonese is een kleinere club in Italië, die misschien degradatiekandidaat is, maar wel een club in een topcompetitie waar Cyriel kandidaat nummer een is in de spits."



Begin augustus hakte Cyriel Dessers de knoop voor zichzelf door. "Als we nog langer hadden gewacht zouden misschien nog andere clubs komen aankloppen, maar daar zou hij dan misschien plan B of plan C zijn", legt Stijn Francis uit.



"Nu heeft hij elke week de kans om te spelen en ik zie dat hij daarvan geniet. Cyriel heeft voor zijn droom gekozen en dat is volgens mij ook mooi."