Omgedoopt tot "nieuwe Eden Hazard die niemand kent", maar wie is Duivels-belofte Largie Ramazani?

Plots wou iedereen weten wie die jonge Belg in La Liga was. Goals tegen Real Madrid en Sevilla in augustus gaven de carrière van Largie Ramazani een kickstart. VI doopte de snelle winger zelfs om tot "de nieuwe Eden Hazard die niemand kent". Zelf lacht hij eens als we hem zijn nieuwe bijnaam voorleggen. Maar op de vraag of hij in de voetsporen van de ervaren Rode Duivel kan treden, klinkt het onbevreesd: "Waarom niet?"

Ruim een maand na zijn doelpunt tegen de Koninklijke geniet Ramazani overigens nog steeds luidop na: "Op het moment dat ik de bal tegen het net zag gaan, dacht ik even aan niets", vertelt de belofte-international. "Na de wedstrijd begon het pas door te sijpelen wat ik gedaan had. Sindsdien weten almaar meer mensen wie ik ben. Dat geeft een goed gevoel."

Buitenlandse droom leidt naar hobbelige wegen

Even terug naar die vergelijking met Hazard - helemaal onlogisch is die niet. Want ook Ramazani is een dribbelkont die schijnbaar achteloos over het veld dartelt. "Hij is een van mijn idolen en ik hou van zijn speelstijl", lacht Ramazani. "Wat Hazard doet, wil ik ook op de grasmat tonen."

Het was niet altijd even makkelijk, maar ik ben blij met de weg die ik aflegde. Largie Ramazani

Aan zelfvertrouwen geen gebrek, dus. Daar zit zijn vroege verhuis naar het buitenland wellicht voor iets tussen. Op 12-jarige leeftijd ruilde Ramazani Anderlecht in voor... Charlton. Toch een ongebruikelijke transfer. "Het was een heel moeilijke beslissing", blikt hij terug. "Maar als kind droomde ik er altijd van om in het buitenland te spelen. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik ben blij met de keuze die ik maakte en de weg die ik aflegde."

In 2018 zette Ramazani plots een flinke stap hogerop met een transfer naar Manchester United. Als jonge knaap keek de aanvaller op naar Academy-sterren als Pogba, Lingard en Rashford. Buiten een debuut in de Europa League tegen Astana zou de jonge Belg wel nooit aanspraken op speelminuten. Een nieuwe overstap was onafwendbaar. Dit keer lonkte een veel zuiderlijker avontuur. Ramazani trok naar de Spaanse tweedeklassser Almeria . "Dat lijkt misschien een rare keuze", weet hij zelf. "Maar ik wilde aan iedereen bewijzen dat ik het wel in me had om door te breken." En dat lukte ook. Met 8 goals hielp de flankaanvaller Almeria vorig seizoen aan de titel in de Spaanse tweede klasse. Dit jaar trekt hij de lijn door in de Primera Division. Vanavond mag hij zich bij de Belgische beloften ook eindelijk eens in eigen land tonen.