Maria Sole Ferrieri Caputi wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi is geen onbekende in de Italiaanse arbitrage, maar heeft nu dus promotie gekregen.

Ferrieri Caputi fluit zondag Sassuolo-Salernitana, de eerste match in de Serie A met een vrouwelijke arbiter tussen de lijnen.

De Italiaanse scheidsrechter was vorig seizoen nog de baas tijdens Cagliari-Cittadella in de Coppa Italia, in juli voegde ze zich bij de Serie A-equipe.

"Dit is een historisch moment", kondigde de voorzitter van de Italiaanse refs haar debuut in de Serie A aan.