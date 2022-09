Belofte Koni De Winter: "Ik geloof echt dat ik nog mee kan naar Qatar"

Ook voor Juventus was het interessanter dat Koni in Italië bleef, ondanks interesse uit België van onder andere Club Brugge. "Je speelt in dezelfde competitie als je moederclub en zo kan die je beter opvolgen en zien welke progressie je maakt."

"Het voelt goed, ik ben mijn stappen aan het zetten. Het is een leerproces en ik moet beseffen dat dit wat tijd nodig heeft. Maar ik heb geen haast, zolang we het op een goeie manier doen."

8 december 2021, belofte-international Koni De Winter schrijft een klein beetje geschiedenis. Met zijn 19 jaar en 179 dagen is hij de jongste Champions League-basisspeler in de geschiedenis van de Italiaanse topclub Juventus Turijn.

"WK Qatar en EK beloften? Allebei is mogelijk!"

En dan is er het dilemma: het EK spelen met beloften of nog naar Qatar meegaan?

“Ik denk echt dat het allebei mogelijk is. Het EK is pas in juni 2023 en het WK in november, dus…"

"Ik geloof echt dat ik nog mee kan gaan naar het WK, je moet daar blijven in geloven."



Met Roberto Martinez heeft hij er nog niet over gepraat, maar Koni De Winter hoopt echt nog op een kans op Qatar.



Maar speelminuten bij zijn club zullen daar wellicht over beslissen.